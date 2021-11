Inter-Napoli, biglietti non disponibili per i residenti in Campania

I tifosi del Napoli residenti in Campania saranno impossibilitati ad acquistare i biglietti per assistere alla sfida contro l’Inter.

La prossima sfida di campionato in programma per il Napoli è il match contro l’Inter. Quest’ultimo si terrà a Milano il giorno 21 novembre alle ore 18. I biglietti della gara sono già in vendita, tuttavia questo non vale per i residenti in Campania. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, la vendita dei biglietti è vietata ai tifosi campani.

“Brutta notizia per il Napoli e per i tifosi azzurri. Come si legge dal comunicato sul sito ufficiale napoletano, da determina numero 22/2021 del 10 novembre 2021 la vendita dei biglietti per il match Inter-Napoli che si giocherà domenica a San Siro è vietata ai residenti nella regione Campania. La notizia era già nell’aria da giorni, fino alla decisione ufficiale di quest’oggi. I sostenitori del Napoli presenti a San Siro, dunque, potranno arrivare dal resto d’Italia eccetto che dalla Campania.”

