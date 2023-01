Inter-Napoli, De Laurentiis assente allo Stadio: la motivazione

Il quotidiano Il Mattino ha svelato l’assenza di Aurelio De Laurentiis a Milano in occasione di Inter-Napoli.

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino ha riportato un retroscena relativo alla sfida tra Inter e Napoli che avrà luogo questa sera allo Stadio Giuseppe Meazza. Secondo quanto riportato il Presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis non sarà presente allo Stadio. Il quotidiano spiega poi le motivazioni di tale decisione, che avrebbero semplicemente a che fare con un fattore di scaramanzia.

“Lo fa anche per motivi legati alla scaramanzia anche perché in questa stagione, a parte le gare all’Olimpico, ha scelto di non seguire fuori casa gli azzurri. Dunque, verrà al Maradona per la sfida alla Juventus.”

Fonte foto: Instagram, @sansirostadio

