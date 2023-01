Inter-Napoli, ecco perché è stato scelto l’arbitro Sozza

La Gazzetta dello Sport si concentra su Inter-Napoli, in particolare sulla scelta dell’arbitro Simone Sozza.

Per la sfida tra Inter e Napoli del 4 gennaio è stato designato l’arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno. La Gazzetta dello Sport si concentra sui motivi di tale decisione nonostante quest’ultimo sia nato a Milano.

“Detto che – come era preventivabile e anche in virtù di un avanzamento importante dei giovani voluto e condotto da Rocchi – Inter-Napoli sarà affidata a Sozza, ecco che probabilmente con l’inizio del girone di ritorno (dal 27 gennaio quindi) non sarà solamente una la novità prevista, ovvero quella inerente all’avvio del Fuorigioco Semiautomatico. “Il Saot Poi, ma ormai non è più un segreto, alla 20a giornata debutterà il sistema del Fuorigioco Semiautomatico: oggi e domani (a Lissone) ancora test su test, off-line in attesa del via il 27 gennaio.”

