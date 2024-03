Inter-Napoli, Juan Jesus: “Pareggio giusto, ma potevamo vincere”

Il difensore del Napoli Juan Jesus è intervenuto brevemente ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro l’Inter.

Juan Jesus ha parlato del pareggio tra Inter e Napoli ai micrfon di DAZN.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Abbiamo disputato una bella gara, nella ripresa abbiamo giocato solo noi. Il pareggio ci sta ma potevamo anche vincere, questo dimostra la forza del gruppo che è campione d’Italia. Per la Champions League dobbiamo crederci fino alla fine, la matematica ci dà ancora la possibilità di sognare, abbiamo gli scontri diretti in casa nostra. Dobbiamo dare tutto per provare ad andarci.”

Sul diverbi con Francesco Acerbi afferma:

“Lui è andato un po’ oltre con le parole ma in seguito si è scusato, è un bravo ragazzo e quando la partita finisce è tutto a posto. Spero non accada più perché parliamo di un ragazzo intelligente.”