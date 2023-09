La Gazzetta dello Sport – Inter, ufficiale: Simone Inzaghi ha rinnovato fino al 2025.

L’edizione odierna del quotidiano ha lanciato da poco la notizia, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rinnovato il suo contratto con i nerazzurri fino al 2025.

“Simone Inzaghi ha rinnovato il contratto con l’Inter. Il tecnico di Piacenza, al terzo anno consecutivo sulla panchina nerazzurra (non accadeva dai tempi di Roberto Mancini che un allenatore guidasse l’Inter per così tanto tempo), ha firmato fino al 2025, prolungando dunque di un anno. Inzaghi era in scadenza al termine della stagione, ma il tema del rinnovo non è mai stato trattato con la fretta di dover chiudere subito il discorso: da entrambe le parti c’è sempre stata l’intenzione di proseguire insieme”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Sergio Ramos ha firmato con il Siviglia

Hamsik: “Avrei voluto vincere lo Scudetto con la mia città!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Milan, cori anti-Juve scatenano ira social: aperta indagine sui giocatori