Intercettazioni caso Suarez – La promessa della Juve all’ateneo

A riportare ulteriori intercettazioni sul caso Suarez è Il Corriere della Sera che spiega cosa avrebbe promesso la Juve.

La redazione del quotidiano ricostruisce gli eventi sul caso Suarez sulla base delle intercettazioni:

“Ho parlato con gli avvocati della Juve, dopo Suarez facciamo un accordo, ci mandano i calciatori della Primavera”.

La ricostruzione

“Le conversazioni svelano l’affannarsi dei vertici dell’ateneo per accontentare le richieste che provengono dai dirigenti della Juventus. Il primo a chiamare è il direttore sportivo Fabio Cherubini. Nato a Foligno conosce bene il rettore della Statale Maurizio Oliviero e a lui chiede informazioni per l’esame di Suarez. Oliviero spiega che lo metterà in contatto con l’Università per stranieri e avvisa Olivieri. Quando parla con il direttore generale specifica che bisogna fare in fretta: «Il nostro centravanti non lo possiamo mandare a metà ottobre. Se mi dici che si può fare chiamo la rettrice». E dopo aver ricevuto conferma effettivamente contatta Grego Bolli. Si crea dunque un contatto diretto tanto che l’11 settembre, in un’altra intercettazione si sente Simone Olivieri affermare: «Mi ha chiamato Paratici, il diesse della Juve, per Suarez». E rivolto a Rocca si raccomanda: «Tocca fare le cose per bene, sennò passiamo da mercenari»“.

