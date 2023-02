Corriere della Sera – Intercettazioni Cherubini: “Chiesa non rimarrà a lungo, chiede troppi aumenti”.

Secondo le testimonianze del quotidiano, sono emerse nuove intercettazioni anche su Federico Chiesa, in merito alle inchieste giudiziarie sulla Juventus. Federico Cherubini, con il manager dell’area finanziaria, Stefano Bertola, si è lasciato andare in merito agli stipendi “troppo alti”.

“Il nostro peggiore guadagna come il migliore dell’Atalanta. Zapata prende 1,8 milioni… se compravamo un cane gli davamo 3 milioni e mezzo”. Tra le altre cose, come si legge in un’annotazione della Guardia di Finanza, hanno definito i quattrini una variabile imprevedibile, in riferimento ad una telefonata con Agnelli il 9 agosto del 2021: “Cherubini afferma che quello di Federico Chiesa non gli sembra il profilo di un giocatore che può restare tanti anni alla Juve, a causa del suo entourage molto alla ricerca di sostanziosi aumenti economici”.

