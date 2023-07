Interesse del Fenerbahce per Lozano, ma il Chucky dice no

Secondo il quotidiano Il Mattino al Fenerbahce piacerebbe l’attaccante Hirving Lozano, che però non corrisponderebbe l’interesse.

L’attaccante del Napoli Hirving Lozano sarebbe nel mirino del Fenerbahce. A riportare la notizia è stata l’odierna edizione de Il Mattino, specificando però che il messicano avrebbe rifiutato il tutto.

Ecco quanto si legge:

“Alla base del no del Chucky ci sarebbe da un lato la volontà di non arrivare nel campionato turco dall’altro le alte richieste di ingaggio che Lozano ha avanzato e avanzerà ai club che lo vorranno acquistare dal Napoli. Il club di De Laurentiis lo ha messo sul mercato ed è disposto a cederlo per una cifra intorno ai 15-20 milioni di euro visto il contratto in scadenza tra un anno e il pesante ingaggio da 4,5 milioni di euro.”

