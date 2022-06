Interesse del Napoli per Curto, ma c’è il rifiuto del Sud Tirol

Il Napoli avrebbe dimostrato un interesse per il difensore centrale Marco Curto, ma il Sud Tirol non sarebbe stato d’accordo.

Il Napoli è alla ricerca di un difensore e tre le molteplici alternative avrebbe provato anche con Marco Curto, difensore centrale del Sud Tirol. Il club avrebbe però respinto l’offerta azzurra, così come quella presentata dal Torino.

A riportare la notizia è il giornalista Nicolò Schira sul proprio account twitter:

Il Sudtirol ha detto no alle proposte di Torino e Napoli per il centrale Marco Curto (classe 1999) votato miglior difensore del Girone A di Serie C nell’ultima stagione. Altoatesini al lavoro per i difensori Cuomo (Crotone) e Barison (Pordenone)”

Il #Sudtirol ha detto no alle proposte di #Torino e #Napoli per il centrale Marco #Curto (classe 1999) votato miglior difensore del Girone A di Serie C nell'ultima stagione. Altoatesini al lavoro per i difensori #Cuomo (Crotone) e #Barison (Pordenone). #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 29, 2022

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, raggiunto accordo per il rinnovo di Meret: si aspetta De Laurentiis

Napoli, doppio colpo dal Verona: 30mln per Barak e Casale

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

I prossimi passi per mettere un limite al prezzo del gas