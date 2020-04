Ira De Luca: “Un male i 308 nuovi contagi tra persone imparentate”

Ira De Luca – Sono 308 i nuovi casi di contagio riscontrati nei comuni a nord di Napoli da parte di persone a quanto pare imparentate tra loro

L’edizione odierna de Il Mattino racconta di alcune feste condominiali che a questo punto potrebbero aver scatenato un contagio rapido tra persone molto vicine. I sindaci flegrei hanno già annunciato l’adozione di misure drastiche, un modo per evitare nuovi rilassamenti ritenuti “inaccettabili” per il momento storico che si sta vivendo. Per questo è scattata l’ira del governatore Vincenzo De Luca contro i ‘contagi familiari’ che si sono verificati nelle ultime ore: 308 nuovi casi di positivi non fanno certamente il bene della regione Campania.

