Isola dei Famosi: il nuovo inviato al posto di Alvin potrebbe essere Can Yaman

Nella stagione infinita dei reality di Canale 5, subito dopo la messa in onda del Grande Fratello Vip dovrebbe partire L’Isola dei Famosi. Per molti lo show trasmesso dall’Honduras ha esaurito le cartucce (come dimostrano anche i bassi ascolti dell’edizione 2019), ma Mediaset ha deciso di dargli un’altra opportunità e, mentre il cast è ancora in via di definizione, arriva una prima indiscrezione su chi vestirà i panni dell’inviato. Secondo il settimanale Chi, un’alternativa add Alvin potrebbe essere l’attore turco Can Yaman:

Chi vola a L’Isola dei Famosi come nuovo inviato? Scalda i motori il reality di Canale 5, che potrebbe schierare nel ruolo di inviato o il sempreverde Alvin o una grossa sorpresa, la star mondiale turca Can Yaman (è stato anche ospite a C’è Posta Per Te, di Maria De Filippi, nell’ultima puntata). L’attore potrebbe davvero arrivare a L’Isola.

Chi è Can Yaman

Il nome di Can Yaman potrebbe dire ben poco a parte del pubblico italiano. Ex avvocato, classe 1989, ha iniziato a fare l’attore nel 2014. La popolarità è arrivata tre anni dopo grazie al ruolo di Ferit Aslan nella soap opera Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, grande successo anche in Italia. In patria lo conoscono anche per un’altra serie, Erkenci Kuş. Parla correttamente turco, italiano, tedesco e inglese e si è fatto notare con la partecipazione a C’è posta per te sabato 18 gennaio. Davvero lascerà per qualche mese gli impegni a Istanbul per dedicarsi all’Isola dei Famosi?

L’ipotesi Alessandra Mussolini

Le prime voci parlano anche di una possibile trattativa tra l’Isola e Alessandra Mussolini, che secondo Dagospia sarebbe stata avvistata presso gli studi di Magnolia a Roma. Ammesso e non concesso che un accordo vada in porto, non è chiaro se sia stata contattata per partecipare come naufraga o in qualità di opinionista.