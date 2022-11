Italia-Austria, Meret verso un posto da titolare

Il portiere del Napoli Alex Meret potrebbe esordire da titolare in occasione della sfida amichevole tra Italia ed Austria.

Alex Meret potrebbe avere un ruolo da protagonista durante la sfida amichevole tra Italia ed Austria che andrà in scena domenica 20 novembre. A riportare la notizia ci ha pensato il quotidiano Il Mattino.

“Tra Albania e Austria, arriva anche la volta di Meret, Mancini vuole vedere in azione Meret, toccare con mano la sua rinascita, visto che è stato sempre titolare con il Napoli sia in Serie A che in Champions. Anche questo un bel regalo per Mancini da parte di Spalletti. Meret ha collezionato la bellezza di 5 anni: la prima panchina proprio con l’Albania, il 24 marzo del 2017. Ma in tutto ha giocato appena 40 minuti, collezionando due presenza con Armenia e San Marino. D’altronde, Alex è il migliore degli antagonisti: sa sempre stare al suo posto e non pretenderà nulla. Ma una gara da titolare con l’Italia, la sua prima volta da numero 1 con la Nazionale, la merita. E anche Mancini lo sa.”

Fonte foto: Instagram, @alex_meret

