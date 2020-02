Italia-Russia in tv oggi: orario, programma, streaming Qualificazioni Europei basket 2021

La nazionale italiana di basket scende in campo oggi alle 20.30 per il primo match delle qualificazioni agli Europei 2021 contro la Russia. Dato che Milano è una delle città che ospiteranno la rassegna continentale, gli azzurri hanno già il pass e queste partite non sono altro che delle mere esibizioni. Coach Meo Sacchetti, dunque, le sfrutterà per capire quali sono i giocatori, tra i convocati (ricordiamo che non saranno presenti né i cestisti che militano in franchigie NBA, né quelli che sono tesserati per squadre di Eurolega) che potranno avere un ruolo nella spedizione che tra un anno proverà a vincere il titolo europeo.

In particolare i sorvegliati speciali sono i due pivot, Amedeo Tessitori di Treviso e Leonardo Totè di Pesaro, e le point guard Marco Spissu e Michele Ruzzier. Tra i convocati, inoltre, c’è anche il giovanissimo Matteo Spagnolo, ragazzo classe 2003 che gioca nel Real Madrid ed è considerato uno dei prospetti più luminosi di cui dispone il Bel Paese. L’incontro verrà trasmesso in diretta TV su Sky Sport e in streaming su SkyGo e NowTV. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

IL PROGRAMMA DI ITALIA – RUSSIA

Orario: 20.30

Diretta TV: Sky Sport

Diretta Streaming: SkyGo e NowTV

Diretta testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo