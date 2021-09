Italia-Svizzera, la probabile formazione della squadra di Mancini

La probabile formazione dell’Italia che questa sera sfiderà la Svizzera per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Questa sera alle 20:45 l’Italia sfiderà la Svizzera a Basilea. La gara è importante per la qualificazione alla prossima edizione dei Mondiali di Calcio che si terrà in Qatar nel 2022.

Sky Sport ha riportato la probabile formazione che Roberto Mancini andrà a schierare.

“Nonostante il pareggio casalingo contro la Bulgaria, Mancini non dovrebbe sconvolgere l’undici titolare che questa sera affronterà la Svizzera. Sono solo due i cambi previsti rispetto alla formazione schierata a Firenze tre giorni fa: Di Lorenzo prenderà il posto di Florenzi e Chiellini quello di Acerbi al centro della difesa accanto a Bonucci. L’unico dubbio al momento riguarda Marco Verratti, alle prese con una contusione al ginocchio: il giocatore sta meglio rispetto ai giorni scorsi ma nel caso in cui non dovesse farcela a partire dal primo minuto sarà Manuel Locatelli a prenderne il posto.”

ITALIA (4-3-3) Probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

