Italia-Venezuela, prestazione di Di Lorenzo non convincente

Tuttomercatoweb si è concentrato sulla prestazione del difensore Giovanni Di Lorenzo durante Italia-Venezuela.

Italia-Venezuela si è conclusa con una vittoria da parte degli azzurri grazia ed una doppietta di Retergui, tuttavia Giovanni Di Lorenzo non avrebbe disputato una gara convincente.

Proprio a tal proposito Tuttomercatoweb gli ha dato un 5 in pagella:

“5 – Anche in Nazionale conferma che, dopo mesi trascorsi sempre ad altissimi livelli, non sta attraversando un grande periodo. Soffre la velocità di Machìs, con l’ex Udinese che quando può puntarlo gli va regolarmente via. Molto meglio con la difesa a quattro.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

