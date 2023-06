Corriere dello Sport – Italiano è perfetto per il Napoli: il piano di ADL per affrontare Commisso.

L’edizione odierna del quotidiano, continua a mettere al centro del mercato azzurro Vincenzo Italiano. Sembrerebbe che, Aurelio De Laurentiis, al momento non abbia intenzione di guardare altrove. Il tecnico della Fiorentina rispecchierebbe a pieno i canoni richiesti dal Napoli e questo è quanto riportato a riguardo: “Italiano ha ciò che serve al Napoli, una voglia matta di essere se stesso, una inclinazione al calcio-spettacolo, la fame che uno scudetto non ha saziato in Adl, un contratto in linea con la filosofia del club

Un milione e ottocentomila euro di ingaggio; bonus di duecentomila per essere entrato nelle prime dieci; un premio di altri cinquecentomila in caso di qualificazione europea) e quindi argomenti che si possono affrontare. La Fiorentina ha un accordo vivo, scadrà tra un anno, e dunque andrà “affrontata” con il sorriso sulle labbra, le scuse per l’irruzione e poi il sentimento che unisce De Laurentiis a Commisso e a Joe Barone”.

