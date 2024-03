Italiano lascerà la Fiorentina, ADL vuole lui per la panchina del Napoli

ADL ha scelto Italiano

Vincenzo Italiano lascerà la Fiorentina a fine stagione, diventando il candidato numero uno per la panchina del Napoli nella prossima stagione. Come riportato da Sportmediaset, De Laurentiis punterà tutto sull’attuale tecnico viola in caso di mancata conferma di Calzona. Ecco quanto riporta il portale:

“Si incomincia ad avere un quadro più chiaro sul futuro delle panchine della prossima Serie A. Vincenzo Italiano lascerà la guida dei viola al termine della stagione e la coppia Commisso-Barone ha già individuato il sostituto: Maurizio Sarri. La Fiorentina è il giusto coronamento della sua esperienza in Serie A, in una città a mezz’ora di distanza da casa sua e in uno stadio dove da bambino andava a seguire i viola accompagnato dagli zii. Vincenzo Italiano, invece, è da molto tempo nel mirino del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Di lui piace il sistema di gioco, il famoso 4-3-3 che è diventato il punto di riferimento del presidente, e il calcio offensivo fatto praticare alle sue squadre. E’ il candidato numero uno nel caso in cui l’attuale mister degli azzurri Francesco Calzona non dovesse fare miracoli da qui a due mesi alla guida del Napoli”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

