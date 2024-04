Tuttomercatoweb.com – Italiano, non sono arrivate offerte allettanti: anche per ADL è una seconda scelta

Secondo il portale online, per quanto riguarda il futuro di Vincenzo Italiano, nulla è da escludere. A oggi, nonostante i risultati ottenuti in campionato, non solo quello attuale, il tecnico è stato più volte accostato ad altre squadre. Tra tutte spunta il Napoli di De Laurentiis.

In questo momento, però, sembrerebbe che per Italiano non siano arrivate le offerte che sperava di ricevere, poiché per il Napoli sarebbe una seconda scelta. Oggi è solamente un’idea del Bologna per sostituire Motta, ed è uno dei principali profili per il dopo Juric a Torino.

