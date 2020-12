Italo Cucci sul caso Suarez: “Se non era la Juve nessuno ne parlava”

Italo Cucci difende la Juventus

Italo Cucci, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW in merito al caso Suarez prendendo le difese della Juventus. Ecco quanto dichiarato:

“E’ una tipica vicenda italiana legata alla giustizia italiana che in epoche diverse fa sapere la stessa identica cosa rinnovando lo scandalo. Essendoci di mezzo la Juve è grave ma con altri non se ne sarebbe parlato. La Juve ne è uscita nel momento in cui la cosa è successa, per ora non ha pagato nulla. In ogni caso a chi mi chiedeva un commento su questa vicenda ho risposto facendo riferimento al processo Schwarzer: hanno distrutto una persona poi ieri c’è stata la sentenza della giustizia civile e gli è stata restituita la sua onorabilità che io ho difeso per anni. Questo è quel che può succedere.”

