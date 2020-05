Jack Vanore su Nicola Vivarelli “Sirius” di Uomini e Donne: “La figura del coglione la farà lui”

Nicola Vivarelli è il nuovo che avanza nel mondo di “Uomini e Donne“. Il misterioso “Sirius”, neo-corteggiatore di Gemma Galgani, è esposto all’opinione pubblica e adesso ogni piccolo pezzetto del suo passato viene fuori. Come nel caso di determinati insulti rivolti alla persona di Jack Vanore, quando aveva solo 20 anni: “È un coglione di Uomini e Donne”, scrisse su Facebook quando lo incontrò in un evento. La circostanza è stata fatta notare al diretto interessato che ha risposto su Instagram: “Non ci dò peso, la figura del coglione la farà lui”.

La replica di Jack Vanore

Jack Vanore ha fornito la sua versione dopo numerosi messaggi privati che gli hanno fatto notare che sei anni fa, Vivarelli gli diede del “coglione”: “Sinceramente è una offesa che non mi tocca”, ha precisato l’ex Uomini e Donne.

Ragazzi mi avete scritto in tantissimi in posta privata, ma lo sapevo e sapevo tutto. Ringrazio comunque tutte le persone che in qualche modo mi hanno difeso anche se questa faccenda non mi tocca. Stiamo vivendo un periodo in Italia come nel mondo, terribile. Quindi sinceramente quello che scriveva un ragazzino sei anni fa, non mi tocca e non mi toccava. L’unica cosa che posso dire è che mi dispiace che vedo che col tempo questo ragazzo peggiora. Sono quasi sicuro che la figura del coglione la farà proprio lui.

Il boom di Nicola Vivarelli

Nelle ultime puntate di “Uomini e Donne” c’è stato grande movimento con il personaggio di Nicola Vivarelli, giovanissimo corteggiatore di Gemma Galgani. Il personaggio ha fatto storcere non poco il naso a una dubbiosa Tina Cipollari, che ritiene il ragazzo un approfittatore assatanato di visibilità. Anche agli occhi dei telespettatori l’interesse di Nicola Vivarelli è apparso poco credibile, ma lui ha manifestato la ferma intenzione di corteggiare la Galgani: “Io vivo in mare per otto mesi l’anno. Quando mi fermo e torno a casa, l’appuntamento con Gemma in tv è un rito. Sia per me, sia per mamma Luisella e nonna Anna. Andare a corteggiarla è la mia scelta del cuore”. Il ragazzo ha avuto la benedizione anche dalla sua famiglia.