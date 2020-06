James Van Der Beek: “Mia moglie Kimberly Brook ha abortito di nuovo”, è la quinta volta che accade

Lo scorso novembre, James Van Der Beek aveva annunciato l’aborto di sua moglie Kimberly Brook. Per la coppia fu il quarto aborto spontaneo e il sesto figlio non vide mai la luce. Il dolore fu comprensibilmente devastante e la star di Dawson’s Creek commentò in questo modo l’accaduto: “Ci siamo già passati, ma mai così tardi nella gravidanza e mai accompagnati da questo senso di minaccia così spaventoso, orribile per la salute di Kimberly. Sono grato che ora si stia riprendendo, ma ora stiamo facendo i conti con tutto il resto”.

Nessuno avrebbe mai immaginato che la famiglia Van Der Beek era stata segnata nuovamente da questa infausta sciagura. A confessarlo è proprio lui, in un lungo messaggio su Instagram:

Dopo aver subito un aborto brutale e condiviso pubblicamente lo scorso novembre, siamo stati felicissimi di apprendere che fosse incinta. Questa volta però abbiamo tenuto la notizia per noi. Ma lo scorso fine settimana, ancora una volta l’anima che eravamo stati entusiasti di accogliere nel mondo aveva altri progetti, che non includevano l’unirsi a noi. Abbiamo portato Kimberly all’ospedale in ambulanza per un’altra notte straziante di trasfusioni di sangue. E mentre ero in piedi, grato per le brave persone che navigavano nel labirinto delle regole per salvarle la vita ma impotente nel non poter fare molto per la donna che amavo, oltre a massaggiare i suoi piedi e cercare di tenerla calda, qualcosa mi scorreva nella testa, ancora e ancora, che ora mi sento costretto a condividere: Dobbiamo prenderci più cura l’uno dell’altro. Il mondo sta soffrendo in questo momento. C’è negazione, shock, intorpidimento, rabbia. E non ci sono parole per alleviare quel dolore … per rendere meno doloroso il processo o risolverlo rapidamente. Ma la via d’uscita? Come possiamo prenderci più cura l’uno dell’altro? E a tutte le famiglie che hanno attraversato questo vorrei solo dire che non sono sole.