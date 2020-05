Jamie Dornan vestito da donna diventa Jenny: “Cosa si fa per i figli”

C’era una volta “50 sfumature di grigio“, ora sono “50 sfumature en travesti”. Jamie Dornan, l’affascinante attore protagonista della saga di film tratta dal libro erotico di E.L. James nel ruolo di Christian Grey, è diventato “Jenny” per compiacere le sue tre piccole figlie: “Mi vesto con le mie figlie, lo facciamo a turno per divertirci. Vi presento Jenny dai capelli blu. È molto dolce”.

Le reazioni dei colleghi

La foto pubblicata su Instagram ha scatenato la reazione divertita dei fan e anche di qualche collega. Su tutti Armie Hammer: “Mio vesto con le mie figlie” ovvero ho trovato i tacchi della mia taglia e cercavo una scusa per sentirmi una cagna feroce”. Anche l’ex calciatore Jamie Redknapp gli ha scritto: “Ti sta persino bene! Ti odio!”. Tra le reazioni divertite, anche quella di Sam Claflin, la star di “Hunger Games”: “Mi hai svoltato la giornata”. Jamie Dornan ha poi commentato: “Mi aspetto la stessa fine anche domenica prossima”.

Tre figlie femmine e un matrimonio felice

Un momento giocoso insieme alle sue tre figlie femmine: Dulcie, Elva e Alberta. Le tre figlie sono tutte nate dal felice matrimonio che l’attore di “Cinquanta sfumature di grigio” ha con la cantante Amelia Warner. I due si sono sposati nel 2013. Non è raro che l’attore pubblichi momenti di gioco e di vita privata sul suo profilo ufficiale. Questo “nuovo ruolo” interpretato in esclusiva per le figlie sembra gli calzi proprio a pennello. Nato a Belfast nel 1982, Jamie Dornan ha conosciuto il successo planetario con il personaggio di Christian Grey di “Cinquanta sfumature di grigio”, ma è anche stato un discreto musicista avendo fatto parte della band “Sons of Jim” con cui ha aperto, negli anni 2000, i concerti dell’amica KT Tunstall. Quante freccie all’arco del bel “Christian Grey”.