Jared Leto pubblica il suo numero di telefono: “Da un po’ mi piacerebbe sentirvi, scrivetemi”

Se avevate bisogno del numero di Jared Leto per dirgli quello che non avete avuto mai il coraggio di confessare, adesso è disponibile per tutti. L’attore ha inspiegabilmente e improvvisamente reso noto il suo numero di telefono attraverso un video pubblicato su Instagram, chiedendo a tutti i suoi fans di farsi sentire: “Ciao a tutti, sono il vostro vecchio amico Jared Leto. Ho pensato a delle cose in questo periodo. Mi mancate. Ci conosciamo da tanto tempo ormai, e probabilmente dovrei darvi il mio numero di telefono. È da un po’ che mi piacerebbe sentirvi. Mandatemi un messaggio, ditemi se vi manco. Cosa sta succedendo? Vi risponderò. Il numero è 213.335.2223”.

Una trovata prima della quale il musicista e attore avrà certamente riflettuto e che, si immagina, possa avere anche delle ragioni strettamente commerciali, dovute al lancio e alla promozione dei suoi lavori. Ad esempio di Morbius, l’ultimo film di cui è protagonista, con l’uscita dell’atteso trailer pubblicato di recente che pare non aver affatto deluso le aspettative degli appassionati delle sue gesta davanti alla macchina da presa.

Difficile intuire di preciso cosa ci sia sotto sotto a questa trovata e se la mossa possa avere esclusivamente fini pubblicitari, proprio in considerazione del prossimo cinecomic da protagonista. Una cosa è certa, nonostante risulti abbastanza improbabile che quello fornito dall’attore sia il suo unico numero di telefono, a giudicare dai commenti che si possono vedere sotto al post dell’attore, sembra proprio che sia tutto vero e che i fan appassionati dell’attore che hanno provato a scrivergli realmente stiano ricevendo delle reali risposte da Jared Leto. Nelle prossime ore capiremo se la trovata si rivelerà una semplice bravata di Leto che in autonomia ha deciso di divertirsi con i suoi fan, o se qualcosa stia bollendo in pentola.