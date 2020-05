Jasmine Carrisi è fidanzata, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso legata ad Alessandro Greco

A dispetto della giovane età, è già una stella sui social Jasmine Carrisi, la bionda e bellissima figlia Al Bano e Loredana Lecciso. Così, non passano inosservate sul suo profilo Instagram le foto che la mostrano con il suo boyfriend: la figlia d’arte è legata ad Alessandro Greco. Era apparso fugacemente sul profilo di Jasmine a febbraio: rieccolo ora in alcune foto che mostrano come i due fidanzati si siano ritrovati dopo la fine del lockdown. Appaiono, molto affiatati e complici, negli scatti che li mostrano nella tenuta della famiglia Carrisi, a Cellino San Marco. Poco si sa del ragazzo, coetaneo della Carrisi che non ha alcun legame con il mondo dello spettacolo.

Chi è Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi, che festeggerà 19 anni il prossimo 15 giugno, è la figlia maggiore di Al bano e della Lecciso, genitori anche di Albano Jr., detto “Bido”. Apparsa in rare ospitate televisive con la sua famiglia, ha già all’attivo un’esperienza come attrice, nel film “La dama e l’ermellino”, film in costume dove veste i panni di Isabella d’Aragona. In passato ha avuto un precedente fidanzato, il pugliese Giuseppe Caggiula. Si è parlato anche di una relazione con Giovanni Antonacci, figlio di Biagio, ma Jasmine ha smentito tutto con fermezza spiegando che lei e il ragazzo sono solo amici.

Il ritorno di fiamma dei genitori Al Bano e Loredana Lecciso

Jasmine ha trascorso la quarantena in famiglia insieme ad Al Bano e Loredana Lecciso, che si sono ritrovati dopo un lungo periodo di separazione. Ad aprile, la conferma di quanto i fan già sospettavano: i due sono di nuovo una coppia, come ha annunciato lo stesso Carrisi. “Sono tornato con Loredana Lecciso. Le persone che mi sono vicine lo sanno da un po’“, ha spiegato il cantante. Nella tenuta di Cellino San Marco ha trovato rifugio nel periodo di isolamento anche Romina Power, che possiede una casa nella medesima proprietà, non collegata all’abitazione di Al Bano. Con lei c’è il figlio Yari, mentre Romina Jr è in Spagna e Cristel vive in Croazia con il marito Davor Luksic.