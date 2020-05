Jason Momoa: “Già a 8 anni avevo una cotta per mia moglie Lisa Bonet”, era Denise ne I Robinson

Quello di Jason Momoa per la moglie Lisa Bonet è un amore che dura da 32 anni. Il divo 40enne de Il Trono di Spade ha raccontato di essersi innamorato della donna sposata 14 anni fa quando aveva appena 8 anni. Lei, più grande di 11 anni, recitava sul set de I Robinson nel ruolo di Denise. “Per lei avevo letteralmente una cotta quando ero solo un ragazzino” ha ricordato l’attore, celebrando le singolari circostanze che una volta adulto gli hanno permesso di conquistare la donna della quale si era innamorato quando era appena un bambino.

Quando Jason Momoa guardava Lisa Bonet in tv

Lisa Bonet, 52 anni a novembre, fu scelta per interpretare il ruolo di Denise nella fortunata sit-com I Robinson. Momoa aveva 8 anni e ricorda che all’epoca aveva confessato alla madre di essersi virtualmente innamorato della giovane attrice: “Se qualcuno ti dice che una cosa non è possibile, devi rispondere così: ‘Io ho sposato Lisa Bonet, quindi tutto è possibile!’”. Nel 2017, l’attore aveva confidato a James Corden in tv il singolare prodotto di questa fortunata congiunzione astrale:

Mi piace da quando ho otto anni e la guardavo in tv, all’epoca dicevo: “Mamma, mi piacerebbe stare con lei tutta la vita. Vorrei prendermene cura”. Le ho rivelato di essere stato un suo stalker solo dopo aver avuto il secondo figlio. Non volevo spaventarla. Ma sì, avrei voluto conoscerla da sempre. Per me è una regina.

Il primo incontro tra Jason Momoa e Lisa Bonet

Momoa ha dovuto attendere il 2005 per conoscere finalmente la donna che avrebbe sposato. Si incontrarono all’interno di un rinomato jazz club di New York grazie ad alcuni amici comuni che avevano fatto in modo di presentarli: “Eravamo entrambi nel posto giusto al momento giusto. Io avevo i dreadlocks, lei aveva i dreadlocks. Mi sono girato, l’ho vista e sono rimasto senza parole”. Dal legame tra Momoa e la moglie sono nati i figli Lola e Nakoa. L’attrice ha un’altra figlia, Zoe, nata dal legame con Lenny Kravitz. Insieme sono riusciti a dare vita a una famiglia allargata che vive in un perfetto equilibrio. “È come un fratello per me e amo i loro bambini” è quanto ha dichiarato l’artista a proposito di Momoa e della sua ex compagna.