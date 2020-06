Javier Rojas fidanzato: il nuovo amore è Victoria Bollini, Talisa di Amici è solo un ricordo

Archiviata definitivamente la breve storia con Talisa Ravagnani nata all’interno della trasmissione Amici, Javier Rojas ha trovato un nuovo amore. Il ballerino cubano, vincitore della categoria danza nel talent di Maria De Filippi, è ora legato a una ragazza di nome Victoria Bollini. Dopo qualche rumor per via dell’apparizione dei due insieme su Tik Tok, è arrivata la conferma con uno scatto di coppia condiviso da entrambi sui rispettivi profili Instagram, con la dedica “A volte capita” (Javier ci aggiunge anche un cuoricino, per non lasciar spazio a dubbi).

Chi è Victoria Bollini

Poco si sa della ragazza che ha catturato il cuore di Rojas, se non che è una ballerina come lui, è anche modella e viene da Rimini. Sul suo profilo Instagram al momento in cui scriviamo ha 8mila follower, destinati senza dubbio ad aumentare vista la curiosità dei fan di Amici sulla vita privata del giovane cubano.

Gli amori di Javier Rojas

Il bel Javier rafforza così la sua fama di tombeur des femmes: ai tempi di Amici 2020, in primavera, fece molto parlare per un certo interesse nei confronti della professionista Virginia Tomarchio e poi per la storia con la collega Talisa Ravagnani. I più maliziosi lo criticarono perché, mentre consumava effusioni con la ballerina nella scuola del talent, ammetteva contemporaneamente di pensare ancora alla ex fidanzata. Prima di entrare ad Amici, Rojas è stato infatti legato a lungo alla modella, videomaker e fotografa francese Solveig Jenselme. “Avevamo una bella amicizia fin dall’inizio e passando tanto tempo insieme, il nostro rapporto è cresciuto”, aveva spiegato Talisa, “All’inizio è stato un po’ strano ma alla fine funzionava troppo bene. Per tutti quelli che mi chiedono se sapevo che era fidanzato. Sì, certo, parlavamo di tutto insieme”. La relazione con la Ravagnani non è mai decollata veramente e ora Javier appare felice accanto alla bella Victoria.