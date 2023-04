Jeda: “Il Napoli non vincerà lo Scudetto domani: la Salernitana non fa regali”

Jeda, il pronostico su Napoli-Salernitana

Jeda, ex attaccante del Cagliari, nel corso della trasmissione Aspettando il Weekend, in onda su Sportitalia, ha fatto il suo pronostico sulla possibilità che il Napoli vinca aritmeticamente lo scudetto questa domenica, nel match contro la Salernitana.

Jeda:

“Secondo me il Napoli non vincerà lo scudetto questa domenica. Vedo una Salernitana che sta bene. Questa squadra non ti regala la partita”.

