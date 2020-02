Jennifer Aniston festeggia 51 anni con le foto super sexy: “Le donne si celebrano a qualsiasi età”

L’11 febbraio Jennifer Aniston ha compiuto 51 anni, ma per lei è come se il tempo si fosse fermato. Basta guardare le immagini del servizio fotografico pubblicate su Interview Magazine, rese pubbliche proprio nel giorno del suo compleanno, che la mostrano semplicemente stupenda e in forma smagliante. Foto che lei stessa ha condiviso su Instagram, lanciando l’importante messaggio secondo cui la bellezza va esaltata a ogni età.

Grazie Interview Magazine per questa sorpresa di compleanno. Non avevo idea che sarebbe uscito oggi. Sentirsi orgogliosi e onorati di festeggiare con questa copertina. Grazie al team di Interview Magazine per aver celebrato le donne di ogni età … compiere 51 anni è piuttosto divertente.

L’intervista di Sandra Bullock a Jennifer Aniston

Vero e proprio idolo su Instagram con quasi 28 milioni di follower, la Aniston, manco a dirlo, ha letteralmente “spaccato” Internet con queste nuove foto. Mentre i comuni mortali si chiedono il segreto della sua eterna giovinezza, la ex Rachel di Friends si è raccontata su Interview Magazine ai microfoni dell’amica Sandra Bullock, cronista per l’occasione. Esilarante l’intervista, con le due attrici che hanno svelato di essersi conosciute anni fa grazie al fatto di aver condiviso lo stesso fidanzato, l’attore Tate Donovan, e di essere diventate amiche ubriacandosi insieme a un matrimonio. Non è mancato un momento commovente, quando la Bullock ha sottolineato la natura solare e gioiosa della collega e la Aniston ha spiegato che la sua positività deriva dalla sua infanzia difficile e dalla sua famiglia disfunzionale (era notoriamente in pessimi rapporti con la madre).

Penso che derivi dall’essere cresciuta in una famiglia che è stata destabilizzata e si è sentita insicura, guardando gli adulti essere scortesi l’uno con l’altro e testimoniando certe cose sul comportamento umano che mi hanno fatto pensare: “Non voglio farlo. Non voglio essere quello. Non voglio provare questa sensazione che sto provando nel mio corpo ora. Non voglio che la provi nessun altro con cui io sarò mai in contatto”.

Jennifer Aniston, il gossip su Brad Pitt e The Morning Show

Jennifer Aniston è in un periodo d’oro quanto a popolarità, non solo grazie ai suoi cliccatissimi post Instagram. Ha appena vinto un Screen Actors Guild Awards con la serie The Morning Show, che l’ha riportata decisamente alla ribalta come attrice. Sul fronte gossip, poi, continua il tormentone sul sogno del ritorno di fiamma con Brad Pitt, poco probabile eppure desideratissimo dai fan.