Jeremias Rodriguez: “Ho parlato con Stefano De Martino, ci ho messo la faccia” e nega la lite

Jeremias Rodriguez nega di avere mai pubblicato post velatamente critici che facessero riferimento alla situazione in corso tra la sorella Belén Rodriguez e Stefano De Martino. In risposta a un utente che via Instagram gli aveva consigliato di farsi da parte e prendere le distanze dalla relazione della sorella, lasciandola libera di decidere da sola – una ricostruzione dei fatti che né Belén, né Stefano hanno mai suggerito, né avallato – Jeremias ha perso la pazienza e ha deciso di rispondere. Troppi coloro che continuano a chiamarlo in causa, benché non abbia ruolo alcuno nella crisi matrimoniale tra De Martino e Belén.

Jeremias Rodriguez: “Siete malati mentali”

“Siete voi i malati mentali che pensano che io possa fare un post contro il padre della cosa più bella che ho nella vita”, ha scritto Jeremias, ribadendo il profondo legame con il nipotino Santiago, “Quello che dovevo dire a Stefano l’ho già detto e mettendoci la faccia. Buona vita”. Il fratello di Belén rispedisce al mittente ogni accusa. Non avrebbe avuto alcun ruolo nella crisi tra la Rodriguez e il compagno, né se ne sarebbe ritagliato uno dopo l’allontanamento.

Perché Belén e De Martino si sono lasciati

Era stata Belén a confermare la crisi con Stefano, questa volta arrivata inaspettatamente. Con un video pubblicato su Instagram, la showgirl aveva lasciato intendere che, pur non avendolo previsto, la storia d’amore più importante della sua vita era nuovamente terminata. Stefano e Belén si erano riappacificati da circa un anno quando sono stati investiti da un’altra crisi. Ma le famiglie non avrebbero giocato alcun ruolo nell’allontanamento tra i due che, semplicemente, si sarebbero accorti di non essersi mai davvero lasciati alle spalle quelle difficoltà che anni fa li avevano spinti ad annunciare il divorzio.