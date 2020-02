Jeremias Rodriguez: “Soleil Sorge e io viviamo insieme, tra noi è finita ma lei mi ama ancora”

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge continuano a vivere insieme benché tra loro sia finita da mesi. A comunicarlo a Novella2000 è il fratello di Belén che fa sapere di non avere interrotto la convivenza con la sua ex, nonostante la separazione. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, tra Jeremias e l’ex compagna ci sarebbe un ottimo rapporto. “Non c’è alcun rancore e viviamo ancora insieme” sostiene lui, pur rifiutando l’idea di una rappacificazione: “La nostra relazione è finita perché non andavamo d’accordo su parecchie cose. Le nostre strade non si sono divise totalmente, ma non posso pensare a un ritorno di fiamma. Vivere insieme non sempre vuol dire stare insieme. Per adesso mi va bene così”. Ma, mentre l’argentino si dice certo che la loro storia sia conclusa. Soleil sarebbe ancora innamorata. “Mi ama ancora” fa sapere Jeremias, senza sbilanciarsi a proposito dei suoi sentimenti.

Il flirt con Martina Luchena

Da qualche settimana si rincorrono in rete una serie di indiscrezioni relative a un flirt tra Jeremias e Martina Luchena, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” che è stata a lungo amica di Soleil. Jeremias frena, al momento non sarebbe accaduto nulla di romantico ma le cose potrebbero cambiare: “Ci siamo visti ma non c’è niente. Per ora”.

Il rapporto con Stefano De Martino

La famiglia Rodriguez sta ritrovando la stabilità sentimentale dopo un periodo burrascoso segnato dalla separazione tra Belén e il marito Stefano De Martino e la crisi vissuta da Gustavo Rodriguez. Adesso che la bufera è passata, Jeremias ha svelato di avere contribuito a spingere la sorella verso il suo ex marito poco prima che i due si ritrovassero ufficialmente:

Durante una vacanza a Ibiza, Belén e io abbiamo cominciato a confidarci. Guardandola negli occhi le ho chiesto: “Perché non parli di tuo figlio?. Lei mi ha sorriso e sapendo quanto ci tenessi alla loro serenità mi ha promesso che avrebbe preso una decisione importante. Così lei e Stefano sono tornati insieme.