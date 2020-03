Jessica Biel e il suo compleanno con Justine Timberlake: “Ho festeggiato con stile, cioè in pigiama”

Superata la tempesta in seguito al presunto tradimento di Justine Timberlake, sul volto di Jessica Biel sembra essere tornato il sereno. La bellissima attrice ha compiuto 38 anni e ha festeggiato questo giorno speciale in compagnia della sua famiglia, ma senza sfarzi ed eccessi, vestita solamente di un pigiama e circondata dall’amore delle persone che ama come, appunto, il suo Justine che le ha scritto un dolcissimo messaggio di auguri. Dopo l’aria di crisi, quindi, e il timore che tra i due potesse essere tutto finito, l’amore torna a trionfare e questi festeggiamenti ne sono una prova lampante.

Jessica Biel festeggia il suo compleanno

A documentare alcuni momenti della festa in suo onore è stata proprio l’attrice americana che sul suo profilo Instagram. Dopo aver pubblicato una foto che la ritrae sorpresa davanti ad una fetta di torta dalle enormi dimensioni, ecco che le foto successive rendono giustizia a dei festeggiamenti in piena regola. L’attrice si mostra sorridente e felice per la sorpresa che le è stata fatta da suo marito che assiste divertito alla scena, a corredo degli scatti compare il ringraziamento della Biel non solo al suo compagno, ma anche ai suoi fan che l’hanno sommersa di auguri:

Festeggiare il mio compleanno con stile… e con questo intendo in pigiama. Ho fatto in modo che Justin mi promettesse di non cantarmi Tanti auguri, così ha improvvisato. Mi dispiace che non possiate sentirlo, ma sto ancora ridendo. Grazie, meravigliosa creatura, per avermi ascoltato davvero, e per aver organizzato la mia specie di festa. E grazie a tutti voi per gli auguri di compleanno. Ho sentito davvero l’amore.

Gli auguri di Justine Timberlake

Ovviamente non sono mancati gli auguri della pop star che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che ha raccolto quasi un milione e mezzo di like, accompagnata da una dedica per un giorno così speciale come il compleanno della donna che da ormai otto anni è sua moglie. Justine Timberlake scrive: “Buon compleanno all’amore della mia vita… Ogni giorno una nuova avventura e una ricchezza per me. Non vedo l’ora di condividerne molte altre con te. Grazie per avermi sopportato quando ho un odore strano dopo una partita di golf o, quando ho un odore strano in generale. Sei la più grande delle più grandi, amore mio! Ti adoro.” Dopo la crisi che la coppia aveva attraversato qualche mese fa, per la quale il cantante si è scusato pubblicamente, sembra proprio che tra i due sia di nuovo scoppiato l’amore.