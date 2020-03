Jessica Mazzoli: “Alessandra Cataldo e Morgan insieme dal 2012, mentre io ero incinta”

Jessica Mazzoli ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui si scaglia contro Alessandra Cataldo, nuova compagna di Morgan. La cantante sostiene che il suo ex abbia conosciuto la sua attuale fidanzata, una donna riservatissima, mentre stavano ancora insieme. Racconta che all’epoca fosse incinta della figlia Lara e che, arrivata all’ottavo mese di gravidanza, Morgan abbia dato inizio alla sua relazione con Alessandra:

Onde evitare che si proclami ‘santa subito’ la tanto riservatissima Alessandra Cataldo, nuova compagna di Morgan, tengo a precisare che la loro relazione iniziò nel lontano ottobre 2012 a mia insaputa. Io ancora ventenne all’ottavo mese di gravidanza. E non solo…!

Jessica Mazzoli contro la madre di Morgan

Jessica non risparmia nemmeno Luciana, madre che Morgan ha ritrovato di recente. L’artista uscita da X Factor, talent show durante le riprese del quale si innamorò di Morgan, lascia intendere che la donna non abbia un rapporto stretto con la nipote Lara, nata dalla relazione con Marco Castoldi:

Per quanto riguarda la signora Luciana, nonché madre di Morgan, ci tengo a ricordarle, dopo le interviste da lei effettuate prima dalla Balivo e poi dalla d’Urso (giustamente in difesa di suo figlio, una madre lo fa!) che sua nipote ‘quella della Sardegna’, come lei l’ha definita in ambedue le interviste, ha un nome: Lara.

Alessandra Cataldo è incinta, terzo figlio per Morgan

Alessandra è in attesa di un bambino, il terzo figlio per Morgan. Il musicista ed ex leader dei Bluvertigo ha avuto una figlia con l’ex compagna Asia Argento – la primogenita Anna Lou – e un’altra bambina, la piccola Lara, dalla relazione con Jessica Mazzoli. Entrambe le sue ex lo hanno pubblicamente accusato di non avere contribuito a provvedere al benessere delle bambine.