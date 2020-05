John Peter Sloan e l’amore per la figlia Dhalissia: “Unica come il suo nome, l’ho inventato io”

È morto John Peter Sloan. Il comico di Zelig che rivoluzionò il modo di imparare l’inglese, si è spento a 51 anni a causa di una grave crisi respiratoria. Soffriva di asma fin dalla nascita. Nonostante si sia donato al pubblico, declinando la sua arte sia in teatro che al cinema, evitò sempre di parlare della sua vita privata. Poco o niente si sa della relazione con la donna dalla quale ebbe l’amatissima Dhalissia. Ma veniamo, invece, alla figlia.

Dhalissia Sloan ha 19 anni e vive a Milano

Dhalissia Sloan è nata nel 2001 e già con il semplice gesto di venire alla luce, ha cambiato drasticamente la vita del suo papà. All’epoca, infatti, John Peter Sloan era il frontman di un gruppo rock. Mollò tutto e venne a insegnare inglese in Italia. Oggi la figlia di John Peter Sloan ha 19 anni. Metà italiana e metà britannica, ha deciso di costruire la sua vita nel nostro Paese. Attualmente vive a Milano. L’attore, invece, si era trasferito a Menfi dove aveva riscoperto quanto fosse preziosa una vita all’insegna delle piccole cose. In un’intervista rilasciata lo scorso anno al Corriere della Sera, spiegò:

“Chiedevo troppo a me stesso, non sapevo dire di no, avevo cominciato a bere. Correvo sempre verso la tomba. In Sicilia ho ricominciato a respirare, ho capito che vivere è fare il bagno al mare, toccare gli alberi, mangiare gli spaghetti con le vongole”.

Il nome Dhalissia inventato da John Peter Sloan

John Peter Sloan ha amato fin da subito sua figlia. Ha visto in lei, una persona unica e ha voluto celebrare tale unicità con un nome tutto suo. Così, ci ha pensato un po’ su e ha deciso di chiamarla Dhalissia, perché fosse diversa da tutte le altre: “È un nome che ho inventato io, perché mi chiamo John che è come dire Pasquale a Napoli: e invece volevo che lei fosse unica perché per me lo è, quando era più piccola non lo apprezzava molto…”. John Peter Sloan l’ha protetta evitando di esporla. Tuttavia, seppure solo di rado, sui suoi profili Facebook condivideva le foto del compleanno della figlia o un simpatico aneddoto come il seguente: “Mia figlia Dhalissia mi ha mandato un sms per la prima volta nella storia..deve aver sbagliato numero…io non mi chiamo ‘raga’”.