John Travolta ricorda il figlio Jetty, avrebbe compiuto 28 anni: “Buon compleanno, ti amiamo”

Nel giorno che sarebbe stato quello del suo 28esimo compleanno, John Travolta ricorda il primogenito Jett, scomparso all’età di 17 anni il 2 gennaio 2009. L’attore e la moglie, Kelly Preston, hanno pubblicato sui rispettivi profili social degli scatti che ricordino i momenti trascorsi con il figlio, durante l’infanzia e l’adolescenza, corredati da parole d’amore, che enfatizzano ancor di più quel dolore impossibile da colmare, che ormai accompagna la coppia da più di dieci anni.

Gli auguri di John Travolta al figlio scomparso

“Buon compleanno Jetty, ti vogliamo bene“, scrive il divo di Hollywood, accanto ad una foto che lo vede sorridente accanto al figlio, un ritratto occhi negli occhi; seguito a ruota dalla moglie che scrive sul suo profilo “Buon compleanno al nostro dolcissimo Jetty, ti adoriamo“, vicino ad una foto che li vede insieme, abbracciati e felici. Purtroppo, in circostanze mai affettivamente chiarite, il 2 gennaio del 2009, la famiglia si trovava in vacanza alle Bahamas e riverso a terra, nella camera del resort che li ospitava, trovarono il figlio senza vita. Il ragazzo soffriva di autismo e la causa della morte sarebbe stata una crisi epilettica, con un conseguente colpo alla testa che si è rivelato letale.

Un ricordo sempre vivido

La coppia, a distanza di un anno dalla perdita del loro figlio maggiore, ha avuto un altro bambino Benjamin, che adesso a 9 anni, oltre alla figlia ventenne Ella Blue. Non manca anno in cui i due non ricordino, nel giorno del suo compleanno, il loro Jetty, dedicandogli messaggi d’affetto, foto o qualsiasi cosa possa portare alla memoria i momenti trascorsi insieme. L’attore ha più volte dichiarato, in diverse interviste, che la scomparsa di suo figlio è stato, ed è ancora, un dolore non quantificabile, difficile da spiegare: “È la cosa peggiore che possa accadere a chiunque. Mio figlio mi ha dato molta gioia. È stato il mio tutto. Mi ha insegnato come amare incondizionatamente”.