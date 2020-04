Johnny Depp sbarca su Instagram, il primo video è sulla pandemia: “Prendetevi cura di voi”

Ormai lo sbarco di una super star del cinema o dello spettacolo sui social è diventato un vero e proprio evento. Se qualche tempo fa ci fu il caso di Jennifer Aniston, la conferma giunge con l’improvviso arrivo di Johnny Depp su Instagram: in poche ore il divo ha raggiunto il milione di follower, di cui 200mila solo nei primi sei minuti. L’attore ha aperto la sua esperienza social con una foto e, poco dopo, con un lungo video indirizzato ai suoi fan in cui ha parlato della pandemia di coronavirus e ha promosso il lancio di “Isolation” di John Lennon.

Il primo video Instagram di Johnny Depp

Incredibile la viralità dell’episodio, che ha scatenato una marea di commenti su Twitter anche in Italia. All’inizio è bastata la creazione del profilo ufficiale, con tanto di spunta blu e una semplice foto bianca, senza post, per fomentare l’entusiasmo del pubblico. Poi, finalmente, l’esordio vero e proprio, con una foto in cui Depp annunciava l’arrivo di un video di presentazione. Il filmato è stato pubblicato poco dopo. Lungo 8 minuti e 16 secondi, vede Depp nel suo consueto look cool e casual, con occhiali e tatuaggi in vista, in un curiosa ambientazione un po’ “piratesca”. Depp ha salutato i fan ringraziandoli e spiegando perché per molto tempo ha scelto di restare lontano dal web. Ha cambiato idea per essere più vicino alle persone in un momento così difficile, alle prese con la pandemia:

Grazie a tutti per la vostra gentilezza, il vostro sostegno incrollabile e la vostra forza in questi anni. Non credo di aver mai sentito alcun motivo particolare per [unirmi ai social media] fino ad ora. Ma ora è il momento di aprire un dialogo, poiché la minaccia di questo nemico invisibile ha già causato tragedie incommensurabili e danni alla vita delle persone.

Johnny Depp lancia la cover di Isolation con Jeff Beck

Depp ha quindi implorato i suoi fan di “prendersi cura gli uni degli altri” durante la pandemia: “Dobbiamo mantenere alta la nostra curiosità: l’isolamento può essere un periodo per imparare e la noia non è permessa. C’è sempre qualcosa da fare: leggere, disegnare, dipingere, fare un film, suonare uno strumento o imparare a farlo“. Quindi, l’attore di “Edward mani di forbice” e “Pirati dei Caraibi”, che da sempre affianca la carriera di divo a quella di rockstar, ha lanciato la sua nuova canzone, disponibile su Spotify. Si tratta di una cover di “Isolation“, brano del 1970 tratto dall’album “John Lennon/Plastic Ono Band”, quanto mai perfetta per il periodo anche se, per pura coincidenza, è stata registrata mesi prima che iniziasse l’epidemia da coronavirus. Depp ha scelto una collaborazione d’eccezione: al suo fianco c’è nientemeno che Jeff Beck, leggendario chitarrista degli Yardbirds. Attesa, messaggio rassicurante ai fan e promozione di un progetto personale: Depp sarà anche un novellino dei social, ma gli è bastato pochissimo per imparare a usarli in modo semplicemente perfetto.