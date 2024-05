Jolanda De Rienzo: “Nuovo allenatore Napoli: sta arrivando chi ci aspettavamo”

Jolanda De Rienzo su nuovo allenatore Napoli

Jolanda De Rienzo giornalista e conduttrice di Sportitalia è intervenuta a “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, rilasciando un’intervista in cui parla anche del possibile nuovo allenatore del Napoli. Queste le sue parole:

Jolanda De Rienzo:

Quale sarà il futuro della panchina azzurra? Ci sono novità?

“Settimana scorsa ci eravamo detti ‘vorremmo Conte ma immaginiamo Pioli’, è lo scenario che si sta delineando. Conte ha dato la sua disponibilità, ma De Laurentiis potrebbe aver pesato anche l’importanza e l’onerosità di un progetto guidato dal tecnico leccese. Quasi mai il presidente ha scelto attaccanti di prima fascia ed over trenta. Il trentenne è sempre stato un calciatore scelto come seconda linea e senza particolari esborsi. La notizia Lukaku-Osimhen, che sta uscendo in questi giorni, potrebbe anche indurre a lasciare aperta la pista Antonio Conte. In questo momento, però, vedo avanti Pioli, che sta facendo un’operazione simpatia con i tifosi napoletani. Mi viene da pensare alla battuta sui cappelletti in brodo ma, caro Pioli, come fai a mangiarli d’estate? (ride n.d.r)”.

