Jorge, all. Braga: “Siamo stati all’altezza del Napoli, il pareggio era più giusto”

Braga, le parole di Jorge dopo la sconfitta contro il Napoli

L’allenatore del Braga Artur Jorge ha commentato in sala stampa la gara contro il Napoli, che ha visto la sua squadra uscire sconfitta per 2-1. Ecco quanto dichiarato:

“Abbiamo fatto una buona gara, sono soddisfatto della reazione dei miei giocatori. Siamo stati all’altezza del Napoli, che ha grandi giocatori. E’ stata una partita equilibrata, nella prima parte un dominio del Napoli ma poi nella seconda frazione abbiamo recuperato. Il gol subito non ci ha impedito di reagire, poi il secondo è ingiusto perché credo che il pareggio era il risultato più giusto. Il Napoli ha delle grandi qualità collettive ed individuali, se ha brillato poco è stato anche merito nostro. Dobbiamo migliorare nei dettagli, sono momenti difficili da controllare. Sono comunque soddisfatto della mia squadra, potevamo fare meglio, abbiamo perso con dignità anche se non volevamo e non meritavamo di perdere”.

