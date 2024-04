Corriere dello Sport – Juan Jesus a rischio col Frosinone: Calzona prepara Ostigard

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla prossima sfida del Napoli contro il Frosinone. Le sue squadre si sfideranno domenica, e ci sono alcune novità in difesa: torna Mario Rui dal primo minuto, a causa dell’infortunio di Olivera. Anche Rrahmani potrebbe cambiare partner poiché Juan Jesus, nella giornata di ieri, ha svolto lavoro personalizzato insieme a Politano.

In attesa di avere un quadro più chiaro della situazione del brasiliano, ai riscalda Ostigard per prendere il suo posto. Al momento, però, ancora non è stato deciso nulla a riguardo.

