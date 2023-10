Corriere dello Sport – Juan Jesus ancora out: andrà una settimana a Villa Stuart.

L’edizione odierna del quotidiano fa il punto della situazione, per quanto riguarda il reparto difensivo del Napoli.

“Torna Rrahmani dopo un bel po’ a guardare gli altri giocare ed è una cosa buona giusta per chi è stato capace di diventare il leader del settore centrale; però resta ancora fuori Juan Jesus, che va una settimana a Villa Stuart per rimettersi a posto. La coppia che sembra possa indirizzare difensivamente la partita è quasi scontata, perché è da un bel po’ che Garcia l’avrebbe voluta tutta per sé: Rrahmani-Natan”.

