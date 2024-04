Juan Jesus bocciato dai quotidiani dopo Napoli-Roma: le pagelle

Il giorno dopo Napoli-Roma la prestazione di Juan Jesus è stata bocciata all’unisono dai maggiori quotidiani.

Juan Jesus è stato definito il peggiore in campo durante il match tra Napoli e Roma.

Di seguito i voti in pagella da parte dei maggiori quotidiani:

Tuttosport – 5: “Scoordinato e lento quando causa il rigore su Azmoun. Si dimentica di Ndicka nell’azione che porta al pareggio avversario.”

Tuttomercatoweb – 4,5: – “Altro giro, altro errore da matita blu: causa il calcio di rigore con un fallo ingenuo su Azmoun e rovina una partita, per il Napoli, una partita che stava dominando.”

Il Corriere dello Sport – 4,5: – “Sicuro e tranquillo per un’oretta. Sì. E poi offre il rigore con un’entrata senza criterio in area su Azmoun, fino a quel momento invisibile, e per finire si perde Abraham sul pareggio definitivo.”

La Gazzetta dello Sport – 5: “Il nome, d’altra parte, non tradisce: resuscita Azmoun dal profondo letargo regalando un rigore inutile. Non l’unico errore.”

