Juan Jesus in conferenza: “Domani daremo tutto, vogliamo vincere al Maradona”

Juan Jesus, ha parlato in conferenza stampa per Napoli-Braga

Juan Jesus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League Napoli-Braga. Di seguito le sue dichiarazioni.

Juan Jesus:

“Momento particolare? Sicuramente domani è una partita in cui ci giochiamo tanto, il passaggio del turno. Nelle ultime partite siamo stati in crescita, con il Napoli che sta tornando quello che è sempre stato. Stiamo trovando la fiducia giusta anche a livello mentale, io sono quello più grande ma ci sono tanti giovani. Con la Juve abbiamo fatto una buona partita, con il Braga vogliamo vincere per dare tranquillità al gruppo.

Rivincere al Maradona? Manca fare gol, alle volte siamo meno lucidi dell’anno scorso. Con il lavoro che stiamo facendo tornerà anche questo, stiamo dando segnali importanti. Speriamo di vincere e trovare la serenità giusta, soprattutto vogliamo farlo in casa al Maradona.

Inizia un nuovo campionato per il Napoli? Il mister lo conosco da tanto, ci sta dando carica e la consapevolezza che non siamo calciatori finiti. Stiamo sistemando delle piccole cose a modo suo, come ogni allenatore ha il proprio modo, ma già si vede che c’è un cambio importante. Contro la Juve si è visto per 80 minuti, abbiamo sbagliato occasioni importanti e loro invece hanno fatto gol. C’è bisogno di tranquillità.

Tante cose sono cambiate, per noi e la società. Quando vinci dopo 33 anni le aspettative crescono, tutti si aspettano di ripetersi dopo l’anno scorso. Nell’inconscio pensi che vada bene così quando vinci, dobbiamo rispondere noi a quello che succede in campo. Ci vuole un po’ di impegno in più e di tranqullità, poi le vittorie arriviranno. Il calcio è questo, i momenti brutti passano e poi arrivano quelli belli.

Il Braga è una grande squadra, molto organizzata. Domani a prescindere dal risultato daremo tutto, è una partita importantissima e la affronteremo con lo spirito giusto”.

