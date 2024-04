Corriere dello Sport – Juan Jesus ha recuperato in tempo per la sfida col Frosinone

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul recupero di Juan Jesus. Il giocatore sarà a disposizione di Francesco Calzona, in vista della sfida casalinga contro il Frosinone. Dopo aver trascorso in palestra la seduta di allenamento di mercoledì, per un fastidio fisico, nella giornata di ieri il brasiliano si è allenato regolarmente con la squadra, al centro sportivo di Castel Volturno. Dunque, alle 12:30 scenderà regolarmente in campo da titolare.

