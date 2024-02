UFFICIALE – Juan Jesus salta Napoli-Genoa per squalifica

Ufficiale, Juan Jesus squalificato, salta Napoli-Genoa

Ufficiale, Juan Jesus salterà Napoli-Genoa per squalifica, quindi Mazzarri dovrà fare a meno del difensore per la prossima partita di Serie A, in programma sabato pomeriggio allo stadio Maradona.

Per il difensore brasiliano è risultata fatale l’ammonizione ricevuta durante Milan-Napoli, era diffidato e il cartellino giallo lo ha fatto squalificare per il prossimo match.

