La Gazzetta dello Sport – Juan Jesus torna in tempo per la Salernitana: può partire dal 1′.

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla squalifica di Natan. A prendere il suo posto potrebbe essere proprio Juan Jesus, il quale ha svolto quasi l’intera seduta di allenamento nella giornata di ieri: “Dunque entro sabato, per il derby di Salerno, il suo rientro è assicurato. Il difensore si fece male il 20 settembre a Braga (bicipite femorale) ma poi ebbe una ricaduta a metà ottobre. Dopo aver saltato otto partite finalmente tornerà a disposizione di Garcia che nel prossimo turno di campionato dovrà già far a meno dell’altro brasiliano, Natan, fermato un turno per squalifica”.

