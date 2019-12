Juan Luis Ciano a Natale senza Gemma Galgani, la rivedrà oggi: “Combatterò, so cosa voglio”

Tra poche ore si registrerà a Roma la nuova puntata del trono over di “Uomini e Donne”, la prima dopo le vacanze di Natale. Juan Luis Ciano ha pubblicato su Instagram un’anticipazione che fa riferimento proprio alla registrazione in questione. Dopo avere abbandonato lo studio la volta scorsa perché accusato di avere finto i suoi sentimenti per Gemma Galgani solo allo scopo di approfittare della sua popolarità, Juan Lusi si prepara a tornare. Dovrà spiegare la sua posizione, le presunte frequentazioni che intratterrebbe a telecamere spente e i messaggi romantici mandati alla sorella di Armando incarnato. Soprattutto, dovrà chiarire perché, una volta a letto con Gemma, abbia preferito addormentarsi piuttosto che approfittare dell’occasione per approfondire il legame con la dama, come lei stessa si sarebbe auspicata.

Juan Luis da solo a Natale, non c’è Gemma Galgani

Juan Luis ha trascorso il Natale 2019 senza Gemma Galgani. La dama ha passato le feste natalizie insieme alla sua famiglia e all’amica Ida Platano mentre il cavaliere è rimasto a Napoli. Si rivedranno oggi a Roma in occasione della registrazione della nuova puntata del dating show condotto da Maria De Filippi. Ed è proprio pensando a quanto dovrà affrontare oggi che Ciano ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, un filmato girato di fronte al mare che lo vede dichiararsi pronto a “lottare”:

Mi sto godendo questo attimo di libertà sul mare che tanto mi piace, mi dà forza ed energia. Mi sto preparando per l’evento di domani. Mi sento quasi un gladiatore, devo scendere nell’arena dei leoni. Però combatterò perché sono una persona perbene che sa quello che vuole dalla vita, almeno per quanto riguarda i sentimenti.

Juan Luis aveva lasciato il programma

La puntata che registrata oggi 27 dicembre sarà trasmessa solo a partire dal 7 gennaio 2020. L’edizione 2019 di “Uomini e Donne” si è conclusa sull’immagine iconica dell’abbraccio tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, con la dama che si era sciolta in lacrime dietro le quinte. “Juan è andato via” aveva detto Gemma prima cedere alla disperazione tra le braccia di Tina. L’uscita di scena di Juan Luis è stata solo temporanea: l’odontoprotesista italo-venezuelano tornerà in studio oggi per spiegare le sue ragioni e comunicare cosa intende fare della relazione con la direttrice di teatro torinese.