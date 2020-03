Jude Law sarà padre per la sesta volta, è il primo figlio con la moglie Phillipa Coen

La star di ‘The Young Pope’, presto di nuovi sugli schermi con la miniserie ‘The Third Day‘, Jude Law diventerà padre per la sesta volta. L’attore è stato pizzicato per le strade di Londra mentre passeggiava insieme alla moglie, la psicologa inglese Phillipa Coen, che cerca di nascondere con abiti over size un pancino inequivocabile. La notizia, diffusa dai magazine inglesi, è stato riportata dal settimanale Chi, che ha pubblicato gli scatti.

Jude Law e il matrimonio con Phillipa Coen

Intervistato dal Daily Telegrah, già lo scorso gennaio aveva confessato di essere pronto ad avere un sesto figlio, nonostante la sua già numerosa famiglia. “Certo! I miei figli li adoro, quindi assolutamente, perché non averne un altro? Sono molto fortunato a essere legato con qualcuno di cui sono follemente innamorato. Quindi l’idea di avere più figli è semplicemente meravigliosa”, ha detto l’attore britannico. Nel 2019 infatti, Jude Law, 47 anni, ha sposato la psicologa comportamentale Phillipa Coen, che ha 14 anni in meno di lui, con una cerimonia al The Old Marylebone Town Hall di Londra. Con un trascorso da playboy e una serie di amori tormentati, Jude Law avrebbe chiuso definitivamente con il suo passato.

Jude Law ha altri cinque figli

L’attore è già padre di altri cinque figli avuti da precedenti relazioni. Tre sono nati dal primo matrimonio con Sadie Frost e sono Rafferty di 23 anni, Iris di 19 e Rudy di 17. Ma le cose non sono andate bene, così la coppia ha divorziato nel 2003 e il divo britannico si è dato parecchio da fare: sei anni dopo è diventato padre per la quarta volta con la nascita di Sophia, oggi 11enne, avuta dalla modella Samantha Burke. Nel 2015 è arrivata la piccola Ada, figlia della cantautrice britannica Catherine Harding, anche se la loro storia era già finita prima che nascesse la bambina. E, come se non bastasse, nel frattempo Jude Law ha avuto anche una relazione con Sienna Miller.

I presunti tradimenti con la babysitter

Padre di 5 figli avuti da 3 donne diverse, Jude Law non ha mai nascosto la sua passione nei confronti delle belle donne. Ma lo scandalo più pesante che l’ha visto coinvolto risale al 2006. A un passo dal sì con Sienna Miller, per la quale aveva lasciato la moglie Sadie Frost, sarebbe stato beccato in compagnia della tata Daisy Wright. Scoperto il tradimento, Sienna lasciò il compagno salvo poi tornare sui suoi passi qualche tempo dopo. Quella frattura, però, li ha portati a separarsi definitivamente poco tempo dopo.