Juve, chi ben inizia… Allegri aggancia le milanesi e supera il Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione sulla partenza della Juventus e sul lavoro di Massimiliano Allegri:

“Chi ben inizia… – scrive la rosea – Quella della Juventus non è stata la partenza perfetta e il solo punto raccolto contro il Bologna resta negli occhi non solo per il risultato, che poteva andare anche peggio, quanto per una prestazione che è stata la più opaca fin qui. Ma i 7 punti in tre partite con cui i bianconeri arrivano alla prima sosta per le nazionali, pur lasciando la Signora a -2 dalle milanesi nonostante un calendario alla portata, rappresentano la miglior partenza di campionato da quando nel 2021 Massimiliano Allegri è tornato alla Juventus. E se sia l’anno scorso che due anni fa la Juventus si è trovata fuori dalla lotta scudetto già a ottobre, senza più riuscire a rientrarci, aver mosso i primi tre passi di questa stagione in una direzione diversa non può certo essere una sentenza in positivo ma, a differenza che in passato, non lo è neanche in negativo”.

