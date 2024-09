La Gazzetta dello Sport – Juve, la sfida col Napoli è il primo vero esame

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla sfida di questa sera, fra Juventus e Napoli. Per i bianconeri è il primo vero esame, e in palio, c’è la possibilità di piazzarsi primi in classifica, aspettando Roma-Udinese domani.

Motta in campionato è partito molto bene, con due vittorie, per poi rallentare. Conte l’opposto, ha debuttato nel peggiore dei modi, subendo il 3-0 del Verona, poi dopo aver rimesso a posto la fase difensiva, è tornato in corsa. Non ci aspettiamo che stasera Juve e Napoli vadano l’una all’assalto dell’altro – si legge -, immaginiamo che sia Motta sia Conte pensino che il primo che attacca rischia molto. Ed in casa Napoli si fa largo anche l’indiscrezione di un passaggio al 4-3-3 o addirittura al 3-5-2 per fare spazio a McTominay. Juve invece annunciata con il 4-1-4-1 visto contro il Psv.

