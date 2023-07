La Gazzetta dello Sport – Juve, tutto su Giuntoli per imitare il modello Napoli: sostenibile e vincente.

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato le reali intenzioni che hanno spinto la Juventus, a portare Cristiano Giuntoli a tutti i costi in bianconero. Dopo 24 ore di trattativa telefonica con il patron del Napoli, e svariate rinunce monetarie, il ds è pronto ad approdare a Torino.

“Dopo il miracolo Carpi, trascinato dalla Serie D alla A, e la scalata tricolore con il Napoli, il d.s. di Firenze dovrà riportare la Juventus al successo tanto in campo quanto nei bilanci. John Elkann, l’a.d. Maurizio Scanavino e il d.g. Francesco Calvo hanno scelto Giuntoli per tornare vincenti attraverso la «formula scudetto» coraggiosa e sostenibile sperimentata dal d.s. a Napoli.

La prima missione del nuovo dirigente, dopo il buon lavoro svolto in questi mesi da Giovanni Manna e dall’area sportiva bianconera, sarà quella di cambiare marcia alla cessioni. Dagli esuberi (Zakaria, McKennie, Arthur, Alex Sandro) fino agli addii dolorosi e magari anche impopolari — Chiesa e/o Vlahovic fino a Bremer, ma occhio pure a Pogba — un po’ come successo la scorsa estate a Napoli con i divorzi dei senatori Mertens, Koulibaly e Insigne. Vendere per comprare. E soprattutto investire su talenti con stipendi sostenibili, ma con potenzialità da Juve”.

