Tuttosport – Juve, tutto su Koulibaly: è l’obiettivo principale per il dopo Chiellini.

Koulibaly è una grande tentazione per la Juventus, che sta studiando un piano per portarlo in bianconero:

“Un addio su cui la Juventus era preparata e sul quale ha cominciato a ragionare da tempo, è quello di Chiellini. Il nome che piace – non da oggi – è quello di Kalidou Koulibaly , la cui storia a Napoli pare giunta al capolinea. L’ammissione era stata fatta pochi giorni da Aurelio De Laurentiis : «È un simbolo del Napoli, se non vuole più esserlo deve deciderlo lui. Voglio che resti con noi, però non posso obbligare nessuno».

Koulibaly va in scadenza nel 2023 e ha una valutazione sui 40 milioni. Dal suo entourage fanno sapere che la Juventus non viene prese in esame, ma Federico Cherubini è in corsa con realtà quali Barcellona, Chelsea Psg. Il piede destro non sfumare nel crollo di Firenze, in cui lo stesso senegalese venne sul rappresenterebbe un problema, visto che Koulibaly si muove con agio anche a sinistra”.

